مباشر دوري الأبطال - ريال مدريد (0)-(1) باريس.. الشوط الثاني
الأربعاء، 09 مارس 2022 - 21:23
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.
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ق 42: مودريتش يسدد من خارج منطقة الجزاء ودوناروما يتصدى
ق 38: جووووول مبابي والأول
ق 35: رأسية من بنزيمة بعد عرضية كارفاخال ولكن دوناروما يمسك بالكرة
ق 33: هدف غير محتسب لـ مبابي بسبب تسلل مينديش
ق 31: أووووووووووووووه ميسي يهدر أخطر فرصة بعد تمريرة من نيمار وضعته أمام المرمى لكنه سدد من أعلى الحارس ومرت الكرة أمام خط المرمى
ق 25: تسديدة خطيرة من بنزيمة تمر جوار القائم
ق 21: نيمار يمر ويسدد وكوروتا يمسك بالكرة
ق 13: أوووووه مبابي يهدر التقدم وكوروتا يتألق
ق 8: هجمة خطيرة لريال مدريد ترتد بهجمة مرتدة من مبابي وكورتوا يتألق
ق 5: ضغط أبيض مبكر ومحاولات للتسجيل
انطلاق المباراة