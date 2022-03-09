مباشر دوري الأبطال - ريال مدريد (0)-(0) باريس.. مبابي يهدد مرمى كورتوا
الأربعاء، 09 مارس 2022 - 21:23
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.
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ق 8: هجمة خطيرة لريال مدريد ترتد بهجمة مرتدة من مبابي وكورتوا يتألق
ق 5: ضغط أبيض مبكر ومحاولات للتسجيل
انطلاق المباراة
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