مباشر في الدوري - طلائع الجيش (1)-(0) المصري.. الشوط الثاني

الأربعاء، 09 مارس 2022 - 17:16

كتب : FilGoal

بيراميدز طلائع الجيش

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة طلائع الجيش ضد المصري في الجولة الـ12 من الدوري.

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انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم طلائع الجيش

ق 13: جوووول فيكتوري بنينيانجبا يسجل الأول للجيش

انطلاق المباراة

طلائع الجيش الدوري المصري المصري
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