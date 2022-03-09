مباشر في الدوري - طلائع الجيش (0)-(0) المصري.. انطلاق المباراة
الأربعاء، 09 مارس 2022 - 17:16
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة طلائع الجيش ضد المصري في الجولة الـ12 من الدوري.
ـــــــــــــــــــ
انطلاق المباراة
نرشح لكم
التعادل السابع لزعيم الفلاحين.. فيوتشر يحصد نقطة من غزل المحلة تشكيل الدوري - عمرو مرعي يقود هجوم المصري.. وغياب مهند لاشين عن طلائع الجيش انتهت في الدوري - غزل المحلة (0)-(0) فيوتشر تشكيل الدوري - أحمد غنيم يقود غزل المحلة.. وغياب رفعت وفاروق عن فيوتشر الأهلي يصل جوهانسبرج استعدادا لمواجهة صنداونز مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 9 مارس 2022 والقنوات الناقلة.. قمة ريال مدريد وباريس التعليق الأول من موسيماني بعد تجديد تعاقده مع الأهلي الأهلي يعلن تجديد تعاقد موسيماني