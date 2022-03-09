مباشر في الدوري - طلائع الجيش (0)-(0) المصري.. انطلاق المباراة

الأربعاء، 09 مارس 2022 - 17:16

كتب : FilGoal

بيراميدز طلائع الجيش

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة طلائع الجيش ضد المصري في الجولة الـ12 من الدوري.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

ـــــــــــــــــــ

أخبار متعلقة
تشكيل الدوري - عمرو مرعي يقود هجوم المصري.. وغياب مهند لاشين عن طلائع الجيش أيمن أشرف: لدينا طموح للفوز بالحادية عشر.. وعلاقتي مع الشناوي ممتدة مرتضى: أولاد الزمالك في عزلة تامة عن الأحداث المتعمدة.. ونرحب بالوداد في بلده الثاني

انطلاق المباراة

طلائع الجيش الدوري المصري المصري
نرشح لكم
التعادل السابع لزعيم الفلاحين.. فيوتشر يحصد نقطة من غزل المحلة تشكيل الدوري - عمرو مرعي يقود هجوم المصري.. وغياب مهند لاشين عن طلائع الجيش انتهت في الدوري - غزل المحلة (0)-(0) فيوتشر تشكيل الدوري - أحمد غنيم يقود غزل المحلة.. وغياب رفعت وفاروق عن فيوتشر الأهلي يصل جوهانسبرج استعدادا لمواجهة صنداونز مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 9 مارس 2022 والقنوات الناقلة.. قمة ريال مدريد وباريس التعليق الأول من موسيماني بعد تجديد تعاقده مع الأهلي الأهلي يعلن تجديد تعاقد موسيماني
أخر الأخبار
مباشر في الدوري - طلائع الجيش (0)-(0) المصري.. انطلاق المباراة 28 دقيقة | الدوري المصري
التعادل السابع لزعيم الفلاحين.. فيوتشر يحصد نقطة من غزل المحلة 28 دقيقة | الدوري المصري
كاراجر: العالم سينقسم بين صلاح ومبابي كما حدث مع ميسي ورونالدو 31 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل الدوري - عمرو مرعي يقود هجوم المصري.. وغياب مهند لاشين عن طلائع الجيش 44 دقيقة | الدوري المصري
تشافي: إشبيلية مرشح عنا في الدوري الأوروبي.. ومصطفى محمد وجوميز من المميزين 52 دقيقة | أوروبا
أيمن أشرف: لدينا طموح للفوز بالحادية عشر.. وعلاقتي مع الشناوي ممتدة 52 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
سفير مصر في جنوب إفريقيا يكشف حقيقة الحضور الجماهيري لمباراة صنداونز والأهلي ساعة | دوري أبطال إفريقيا
3.1 بليون دولار.. رجل أعمال غاني يعرض شراء تشيلسي ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 نبأ سار لمنتخب مصر بسبب انتصار ليفربول على نورويتش 2 تهديد كبير ورقم يحدث لأول مرة.. ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول أمام وست هام 3 سيناريوهات تأهل الأهلي - كل الطرق تبدأ من صنداونز 4 قرعة ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.. سهلة لـ ليفربول وتشيلسي يواجه قاهر الكبار