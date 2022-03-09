مباشر في الدوري - طلائع الجيش (1)-(0) المصري.. الشوط الثاني

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة طلائع الجيش ضد المصري في الجولة الـ12 من الدوري.

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ق 13: جوووول فيكتوري بنينيانجبا يسجل الأول للجيش

انطلاق المباراة