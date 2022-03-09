3.1 بليون دولار.. رجل أعمال غاني يعرض شراء تشيلسي

تقدم رجل الأعمال الغاني بيرنارد أنتوي بعرض لشراء نادي تشيلسي الانجليزي.

وأعلن رومان أبراموفيتش مالك تشيلسي في وقت سابق نيته بيع النادي بعد 19 عاما من امتلاكه رسميا وذلك في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وكشف عن نيته في إنشاء جمعية خيرية يتم فيها التبرع بجميع العائدات الصافية من بين النادي لصالح ضحايا الحرب في أوكرانيا.

وأرسل بيرنارد خطابا إلى نادي تشيلسي الإنجليزي بعرض وصلت قيمته إلى 3.1 بليون دولار لشراء النادي.

تشيلسي نشر بيانا من أبراموفيتش في وقت سابق جاء فيه التالي:

أود أن أتطرق إلى التكهنات في وسائل الإعلام خلال الأيام القليلة الماضية فيما يتعلق بملكية نادي تشيلسي.

كما ذكرت من قبل لطالما اتخذت قرارات مع مصلحة النادي، في الوضع الحالي اتخذت قرارا ببيع النادي، حيث أعتقد أن هذا في مصلحة النادي والمشجعين والموظفين وكذلك رعاة النادي وشركائه.

لن يتم التعجل ببيع النادي ولكنه سيتبع الإجراءات القانونية الواجبة، لن أطلب سداد أي قروض، لم يكن هذا أبدا متعلقا بالعمل أو المال بالنسبة لي، ولكن بشغفي الخاص باللعبة والنادي.

علاوة على ذلك فقد أصدرت تعليماتي إلى فريقي بإنشاء مؤسسة خيرية يتم فيها التبرع بجميع العائدات الصافية من البين وسيكون في الأساس ذلك لصالح جميع ضحايا الحرب في أوكرانيا ويشمع ذلك توفير الأموال الضرورية لتلبية الاحتياجات العاجلة والفورية للضحايا فضلا عن دعم أعمال التعافي طويلة الأجل.

أرجو أن يعلم الجميع أن القرار كان صعبا للغاية ويؤلمني الانفصال عن النادي بتلك الطريقة ومع ذلك أعتقد أن هذا في مصلحته.

أتمنى أن أتمكن من زيارة ملعب ستامفورد بريدج للمرة الأخيرة لأودعكم جميعا شخصيا، لقد كان امتيازا في حياتي أن أكون جزءا من نادي تشيلسي وأنا فخور بجميع إنجازاتنا المشتركة، وسيظل تشيلسي وأنصاره دائما في قلبي.