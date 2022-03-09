مباشر في الدوري - غزل المحلة (0)-(0) فيوتشر.. بداية اللقاء

الأربعاء، 09 مارس 2022 - 14:47

كتب : FilGoal

غزل المحلة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة غزل المحلة وفيوتشر في الجولة 12 من الدوري المصري.

ويحتل فيوتشر المركز الثامن برصيد 15 نقطة، فيما يحتل غزل المحلة المركز الثالث عشر برصيد 12 نقطة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــا.

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بداية اللقاء

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