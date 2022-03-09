مباشر في الدوري - غزل المحلة (0)-(0) فيوتشر.. بداية الشوط الثاني

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة غزل المحلة وفيوتشر في الجولة 12 من الدوري المصري.

ويحتل فيوتشر المركز الثامن برصيد 15 نقطة، فيما يحتل غزل المحلة المركز الثالث عشر برصيد 12 نقطة.

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بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+2: تسديدة من أحمد النادري تمر بجوار القائم الأيمن من على حدود منطقة الجزاء.

ق 45+1: ناصر ماهر يسدد كرة صاروخية من خارج منطقة الجزاء يتصدى لها الحارس على مرتين.

ق 15: عرضية من الجهة اليسرى وتسديدة من يحيى حامد مباشرة تمر أعلى العارضة.

بداية اللقاء