مباشر دوري الأبطال - ليفربول (0)-(0) إنتر.. وبايرن ميونيخ (4)-(0) سالزبورج.. الراااابع في أليانز أرينا

الثلاثاء، 08 مارس 2022 - 21:39

كتب : FilGoal

محمد صلاح - إنتر ميلان وليفربول

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي الإياب من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول ضد إنتر وبايرن ميونيخ ضد سالزبورج.

وألغيت بدءا من الموسم الجاري في الأدوار الإقصائية قاعدة الهدف خارج الأرض بهدفين.

ليفربول × إنتر (الذهاب 2-0)

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ق 30: العارضة تمنع رأسية جويل ماتيب

ق 28: استكمال المباراة من جديد

ق 26: إيقاف المباراة بسبب إصابة أحد المشجعين في المدرجات.

بداية اللقاء

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــا

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بايرن ميونيخ × سالزبورج (الذهاب 1-1)

ق 31: جووول رابع للبافاري.. جنابري يسجل بتسديدة قوية

ق 23: جووول ثالث للبافاري.. ليفاندوفسكي يسجل الثالث بعدما انفرد وسدد كرة ارتطمت بالقائم ليسدد بسهولة في المرمى الخالي

ق 22: جووول ثاني للبافاري.. ليفاندوفسكي من ركلة جزاء يسجل الهدف الثاني.

ق 12: جووول أووول للبافاري.. ليفاندوفسكي من ركلة جزاء يسجل الهدف الأول.

بداية اللقاء

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــا

بايرن ميونيخ ليفربول إنتر سالزبورج دوري الأبطال دوري أبطال أوروبا
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