مباشر دوري الأبطال - ليفربول (0)-(0) إنتر.. وبايرن ميونيخ (4)-(0) سالزبورج.. الراااابع في أليانز أرينا

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تشكيل دوري الأبطال - عودة نوير وخماسي في هجوم بايرن ميونيخ.. وسالزبورج دون تغيير

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رغم مرور 3 أشهر على الواقعة.. جوارديولا: ما زلت غاضبا من كايل ووكر

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