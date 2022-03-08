مباشر في الدوري - الأهلي (1)-(0) بيراميدز.. الشحات يهدر الثاني

الثلاثاء، 08 مارس 2022 - 19:28

كتب : FilGoal

علي معلول عمر جابر الأهلي بيراميدز

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد بيراميدز المؤجلة من الجولة الثامنة للدوري المصري، التي تقام بملعب الأهلي we السلام.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

ـــــــــــــــــ

أخبار متعلقة
تشكيل الأهلي - أفشة أساسي وعودة ياسر أمام بيراميدز.. والسولية على مقاعد البدلاء تشكيل بيراميدز - رمضان وإبراهيم عادل يقودان الهجوم أمام الأهلي

ق 70: الشحات يهدر الثاني بعد عرضية من معلول

ق 67: نزول حسين الشحات وأيمن أشرف بدلا من حمدي فتحي وبيرسي تاو

ق 66: إنذار لـ فاجري لاكاي

ق 64: إنذار لمحمد عبد المنعم

ق 62: إنذار لعمر جابر

ق 61: إنذار لمحمد شريف بعد تدخل مع محمد حمدي

ق 60: الشناوي يتألق أمام لاكاي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء

ق 59: خروج أحمد عبد القادر ونزول السولية

ق 57: أووووه القائم يمنع التعادل مرتين لبيراميدز من عبد الله السعيد وعمر جابر

ق 46: جووووول أفشة والأول للأهلي

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

ق 37: إنذار لـ أفشة بعد تدخل على رمضان صبحي

ق 33: إبراهيم عادل يهدر فرصة التقدم من انفراد بالمرمى

ق 28: هجمة خطيرة من بيراميدز وعرضية من عمر جابر يبعدها ياسر إبراهيم

ق 21: إنذار لـ رمضان صبحي بعد تدخل مع ياسر إبراهيم

ق 18: إنذار لمحمد هاني بعد تدخل مع عبد الله السعيد

ق 9: انطلاقة من هاني وعرضية وتسديدة من أفشة تمر جوار القائم

انطلاق المباراة

الأهلي بيراميدز الدوري المصري
نرشح لكم
التعادل يحسم مواجهة سيراميكا كليوباترا أمام سموحة تشكيل الأهلي - أفشة أساسي وعودة ياسر أمام بيراميدز.. والسولية على مقاعد البدلاء تشكيل بيراميدز - رمضان وإبراهيم عادل يقودان الهجوم أمام الأهلي عامر حسين لـ في الجول: حادثة تعيق وصول بيراميدز لملعب السلام.. وحتى الآن المباراة ستبدأ في موعدها بدلاء الإسماعيلي يفوزون بخماسية على النوبي علاء عبد العال بعد الانتصار على إنبي: كان ضروريا لاستكمال النتائج الجيدة انتهت في الدوري - سيراميكا كليوباترا (1)-(1) سموحة.. نهاية المباراة إيسترن كومباني يحقق فوزه الثاني على التوالي في الدوري بإسقاط إنبي
أخر الأخبار
فيفا يعلن تأهل بولندا لنهائي ملحق تصفيات كأس العالم.. وتأجيل مواجهة أوكرانيا ضد اسكتلندا 6 دقيقة | تصفيات كأس العالم
تقارير فرنسية: الخليفي يواجه عقوبة السجن 28 شهرا بسبب كأس العالم 15 دقيقة | الدوري الفرنسي
مؤتمر نيمار: لن ندافع أمام ريال مدريد.. وغياب كاسيميرو أفضلية لنا 15 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مؤتمر بوكيتينو: مبابي سيلعب ضد ريال مدريد.. وهذا ما علينا القيام به للفوز 33 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
تشكيل دوري الأبطال - عودة نوير وخماسي في هجوم بايرن ميونيخ.. وسالزبورج دون تغيير 38 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
كرة سلة - تأهل الاتحاد وطلائع الجيش لنصف نهائي كأس مصر.. ومواجهة بين الأهلي والزمالك 39 دقيقة | رياضات أخرى
تشكيل دوري الأبطال - صلاح يقود ليفربول بجوار ماني.. وسانشيز يجاور لاوتارو في هجوم إنتر 51 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
تحديد موعد وصول الوداد إلى مصر لملاقاة الزمالك ساعة | دوري أبطال إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 نبأ سار لمنتخب مصر بسبب انتصار ليفربول على نورويتش 2 تهديد كبير ورقم يحدث لأول مرة.. ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول أمام وست هام 3 سيناريوهات تأهل الأهلي - كل الطرق تبدأ من صنداونز 4 مرتضى منصور يرد عبر في الجول على أنباء تجميد محمد أبو جبل