مباشر في الدوري - الأهلي (1)-(0) بيراميدز.. الشحات يهدر الثاني

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد بيراميدز المؤجلة من الجولة الثامنة للدوري المصري، التي تقام بملعب الأهلي we السلام.

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ق 70: الشحات يهدر الثاني بعد عرضية من معلول

ق 67: نزول حسين الشحات وأيمن أشرف بدلا من حمدي فتحي وبيرسي تاو

ق 66: إنذار لـ فاجري لاكاي

ق 64: إنذار لمحمد عبد المنعم

ق 62: إنذار لعمر جابر

ق 61: إنذار لمحمد شريف بعد تدخل مع محمد حمدي

ق 60: الشناوي يتألق أمام لاكاي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء

ق 59: خروج أحمد عبد القادر ونزول السولية

ق 57: أووووه القائم يمنع التعادل مرتين لبيراميدز من عبد الله السعيد وعمر جابر

ق 46: جووووول أفشة والأول للأهلي

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

ق 37: إنذار لـ أفشة بعد تدخل على رمضان صبحي

ق 33: إبراهيم عادل يهدر فرصة التقدم من انفراد بالمرمى

ق 28: هجمة خطيرة من بيراميدز وعرضية من عمر جابر يبعدها ياسر إبراهيم

ق 21: إنذار لـ رمضان صبحي بعد تدخل مع ياسر إبراهيم

ق 18: إنذار لمحمد هاني بعد تدخل مع عبد الله السعيد

ق 9: انطلاقة من هاني وعرضية وتسديدة من أفشة تمر جوار القائم

انطلاق المباراة