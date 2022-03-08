مباشر في الدوري - الأهلي (0)-(0) بيراميدز.. إنذار لـ أفشة

الثلاثاء، 08 مارس 2022 - 19:28

كتب : FilGoal

علي معلول الأهلي بيراميدز

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد بيراميدز المؤجلة من الجولة الثامنة للدوري المصري، التي تقام بملعب الأهلي we السلام.

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ق 37: إنذار لـ أفشة بعد تدخل على رمضان صبحي

ق 33: إبراهيم عادل يهدر فرصة التقدم من انفراد بالمرمى

ق 28: هجمة خطيرة من بيراميدز وعرضية من عمر جابر يبعدها ياسر إبراهيم

ق 21: إنذار لـ رمضان صبحي بعد تدخل مع ياسر إبراهيم

ق 18: إنذار لمحمد هاني بعد تدخل مع عبد الله السعيد

ق 9: انطلاقة من هاني وعرضية وتسديدة من أفشة تمر جوار القائم

انطلاق المباراة

الأهلي بيراميدز الدوري المصري
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