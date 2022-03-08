مؤتمر ليلة الأبطال – إيدرسون: لدى مانشستر سيتي ما يلزم للفوز بالثلاثية

الثلاثاء، 08 مارس 2022 - 17:54

كتب : FilGoal

إيدرسون

يؤمن إيدرسون حارس مرمى مانشستر سيتي أن فريقه يستطيع الفوز بالثلاثية التاريخية بالتتويج بالدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا خلال الموسم الجاري.

إيديرسون مورايش

النادي : مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

وتحدث الحارس البرازيلي في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الثلاثاء قائلا: "بالطبع نستطيع الفوز بالثلاثية رغم علمنا بمدى صعوبة الأمر".

وواصل "الموسم هنا في إنجلترا حاد جدا خاصة وقت مباريات البوكسنج داي، حينما نخوض عدد كبير من المباريات في وقت قصير".

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وأردف "هذا يتطلب الكثير من اللاعبين، ونعرف مدى صعوبة الأمر لكننا نعرف إننا لدينا الإمكانيات للنجاح في الأمر".

وتابع إيدرسون "لقد أظهرنا من قبل وأظهرنا حاليا إننا نستطيع تحقيق ذلك الإنجاز".

وعن الفوز بالدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا سويا قال: "هذه مسابقات صعبة وتتطلب الكثير من الفريق بالطبع هناك إرهاق جسدي وعاطفي".

وواصل "الموسم الماضي أتيحت لنا الفرصة ولكننا خسرنا النهائي وهدفنا المشاركة في كل بطولة والفوز بها ونريد أن نأخذ الأمور خطوة بخطوة لتحقيق أشياء عظيمة في المستقبل".

ويتصدر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 69 نقطة بفارق ست نقاط عن ملاحقه ليفربول وللأخير مباراة أقل.

ووصل سيتي لربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي وسيلاقي ساوثامبتون.

وفي دوري الأبطال، يستضيف غدا الأربعاء منافسه سبورتنج لشبونة البرتغالي في إياب دور الـ16 بعد اكتساحه ذهابا في البرتغال بخماسية دون رد.

إيدرسون مانشستر سيتي ليلة الأبطال
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