مباشر في الدوري - سيراميكا كليوباترا (1)-(1) سموحة.. العارضة تمنع الهدف

الثلاثاء، 08 مارس 2022 - 17:21

كتب : FilGoal

وينفول كوابينا - سيراميكا كليوباترا

يستضيف سيراميكا كليوباترا فريق سموحة ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من الدوري المصري.

ويحتل سموحة المركز الرابع برصيد 22 نقطة بينما سيراميكا كليوباترا في المركز الثاني عشر برصيد 12 نقطة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

===========

ق77 مروان حمدي يسدد في العارضة

ق65 مطالبات بركلة جزاء لسموحة والحكم يأمر باستئناف اللعب

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق47 جووول عبد الكبير الوادي يسجل التعادل

ق45 مروان حمدي يهدر التعادل وإنقاذ أحمد محسن من على خط المرمى

ق41 حسين فيصل يهدر التعادل السريع برأسية أعلى العارضة من عرضية مصطفى الخواجة

ق39 جوووول باسم مرسي من ركلة جزاء

ق36 ركلة جزاء بعد لمسة يد على رجب نبيل مدافع سموحة

ق19 نزول مصطفى سعد بدلا من بلال السعيداني لسيراميكا كليوباترا

ق4 شادي حسين يهدر بتسديدة بجوار القائم

انطلاق المباراة

الدوري المصري سموحة سيراميكا كليوباترا
نرشح لكم
عامر حسين لـ في الجول: حادثة تعيق وصول بيراميدز لملعب السلام.. وحتى الآن المباراة ستبدأ في موعدها بدلاء الإسماعيلي يفوزون بخماسية على النوبي علاء عبد العال بعد الانتصار على إنبي: كان ضروريا لاستكمال النتائج الجيدة إيسترن كومباني يحقق فوزه الثاني على التوالي في الدوري بإسقاط إنبي تشكيل الدوري - فراس عيفية يقود هجوم إيسترن.. ودينو بيتر على مقاعد بدلاء إنبي انتهت في الدوري - إنبي (1)(2) ايسترن كومباني عبد المسيح لـ في الجول: مهمتي مساعدة الجهاز الفني على التركيز في الملعب هل يهزم موسيماني بيراميدز لأول مرة؟ أم يتفوق جلال على الأهلي بعد غياب 7 سنوات؟
أخر الأخبار
عامر حسين لـ في الجول: حادثة تعيق وصول بيراميدز لملعب السلام.. وحتى الآن المباراة ستبدأ في موعدها 5 دقيقة | الدوري المصري
الهلال يخاطب كاف لرفضه إقامة مباراة المريخ والأهلي على ملعبه في السودان 14 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
بدلاء الإسماعيلي يفوزون بخماسية على النوبي 27 دقيقة | الدوري المصري
أرتيتا عن لاكازيت: حظي بلحظات أفضل لتسجيل الأهداف.. لكنه يقدم مستوى جيد جدا 34 دقيقة | الدوري الإنجليزي
فينيسيوس: لا أعلم كيف فاز ريال مدريد بدوري الأبطال 13 مرة.. وهذا العامل الأهم أمام باريس 49 دقيقة | الدوري الإسباني
علاء عبد العال بعد الانتصار على إنبي: كان ضروريا لاستكمال النتائج الجيدة 52 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر ليلة الأبطال – إيدرسون: لدى مانشستر سيتي ما يلزم للفوز بالثلاثية ساعة | دوري أبطال أوروبا
قرار جديد من الدوري الإنجليزي ضد روسيا.. وتبرع لـ أوكرانيا ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 نبأ سار لمنتخب مصر بسبب انتصار ليفربول على نورويتش 2 تهديد كبير ورقم يحدث لأول مرة.. ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول أمام وست هام 3 سيناريوهات تأهل الأهلي - كل الطرق تبدأ من صنداونز 4 مرتضى منصور يرد عبر في الجول على أنباء تجميد محمد أبو جبل