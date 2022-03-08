مباشر في الدوري - سيراميكا كليوباترا (1)-(0) سموحة.. إنقاذ من على خط المرمى
الثلاثاء، 08 مارس 2022 - 17:21
كتب : FilGoal
يستضيف سيراميكا كليوباترا فريق سموحة ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من الدوري المصري.
ويحتل سموحة المركز الرابع برصيد 22 نقطة بينما سيراميكا كليوباترا في المركز الثاني عشر برصيد 12 نقطة.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا
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ق45 مروان حمدي يهدر التعادل وإنقاذ أحمد محسن من على خط المرمى
ق41 حسين فيصل يهدر التعادل السريع برأسية أعلى العارضة من عرضية مصطفى الخواجة
ق39 جوووول باسم مرسي من ركلة جزاء
ق36 ركلة جزاء بعد لمسة يد على رجب نبيل مدافع سموحة
ق19 نزول مصطفى سعد بدلا من بلال السعيداني لسيراميكا كليوباترا
ق4 شادي حسين يهدر بتسديدة بجوار القائم
انطلاق المباراة
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