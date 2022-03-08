مباشر في الدوري - سيراميكا كليوباترا (0)-(0) سموحة.. تسديدة شادي حسين بجوار القائم

يستضيف سيراميكا كليوباترا فريق سموحة ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من الدوري المصري.

ويحتل سموحة المركز الرابع برصيد 22 نقطة بينما سيراميكا كليوباترا في المركز الثاني عشر برصيد 12 نقطة.

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ق4 شادي حسين يهدر بتسديدة بجوار القائم

انطلاق المباراة