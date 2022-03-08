مباشر في الدوري - سيراميكا كليوباترا (0)-(0) سموحة.. تسديدة شادي حسين بجوار القائم

الثلاثاء، 08 مارس 2022 - 17:21

كتب : FilGoal

وينفول كوابينا - سيراميكا كليوباترا

يستضيف سيراميكا كليوباترا فريق سموحة ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من الدوري المصري.

ويحتل سموحة المركز الرابع برصيد 22 نقطة بينما سيراميكا كليوباترا في المركز الثاني عشر برصيد 12 نقطة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

===========

ق4 شادي حسين يهدر بتسديدة بجوار القائم

انطلاق المباراة

الدوري المصري سموحة سيراميكا كليوباترا
نرشح لكم
إيسترن كومباني يحقق فوزه الثاني على التوالي في الدوري بإسقاط إنبي تشكيل الدوري - فراس عيفية يقود هجوم إيسترن.. ودينو بيتر على مقاعد بدلاء إنبي انتهت في الدوري - إنبي (1)(2) ايسترن كومباني عبد المسيح لـ في الجول: مهمتي مساعدة الجهاز الفني على التركيز في الملعب هل يهزم موسيماني بيراميدز لأول مرة؟ أم يتفوق جلال على الأهلي بعد غياب 7 سنوات؟ ماذا حدث في 6 مواجهات بين موسيماني ولاكاي.. وهل سجل الأخير ضد مدرب الأهلي تشكيل بيراميدز المتوقع – إيهاب جلال يتسلح بالقوة الضاربة لمواجهة الأهلي تشكيل الأهلي المتوقع – ثلاثي في وسط الملعب.. وموقف بيرسي تاو ضد بيراميدز
أخر الأخبار
قرار جديد من الدوري الإنجليزي ضد روسيا 2 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر في الدوري - سيراميكا كليوباترا (0)-(0) سموحة.. تسديدة شادي حسين بجوار القائم 15 دقيقة | الدوري المصري
إيسترن كومباني يحقق فوزه الثاني على التوالي في الدوري بإسقاط إنبي 40 دقيقة | الدوري المصري
في حضور وزير الرياضة.. الكشف عن البدء في خطوات إنشاء الاتحاد المصري للبادل تنس 41 دقيقة | رياضات أخرى
رغم مرور 3 أشهر على الواقعة.. جوارديولا: ما زلت غاضبا من كايل ووكر 43 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
فيريرا يبدأ مهام عمله في الزمالك ويقود مران الفريق 52 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
رقمان مميزان في انتظار محمد صلاح أمام إنتر ساعة | دوري أبطال أوروبا
الزمالك: نسعى لزيادة عدد الجماهير ضد الوداد ساعة | دوري أبطال إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 نبأ سار لمنتخب مصر بسبب انتصار ليفربول على نورويتش 2 تهديد كبير ورقم يحدث لأول مرة.. ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول أمام وست هام 3 سيناريوهات تأهل الأهلي - كل الطرق تبدأ من صنداونز 4 مرتضى منصور يرد عبر في الجول على أنباء تجميد محمد أبو جبل