انتهت في الدوري - سيراميكا كليوباترا (1)-(1) سموحة.. نهاية المباراة

الثلاثاء، 08 مارس 2022 - 17:21

كتب : FilGoal

وينفول كوابينا - سيراميكا كليوباترا

يستضيف سيراميكا كليوباترا فريق سموحة ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من الدوري المصري.

ويحتل سموحة المركز الرابع برصيد 22 نقطة بينما سيراميكا كليوباترا في المركز الثاني عشر برصيد 12 نقطة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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نهاية المباراة

ق77 مروان حمدي يسدد في العارضة

ق65 مطالبات بركلة جزاء لسموحة والحكم يأمر باستئناف اللعب

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق47 جووول عبد الكبير الوادي يسجل التعادل

ق45 مروان حمدي يهدر التعادل وإنقاذ أحمد محسن من على خط المرمى

ق41 حسين فيصل يهدر التعادل السريع برأسية أعلى العارضة من عرضية مصطفى الخواجة

ق39 جوووول باسم مرسي من ركلة جزاء

ق36 ركلة جزاء بعد لمسة يد على رجب نبيل مدافع سموحة

ق19 نزول مصطفى سعد بدلا من بلال السعيداني لسيراميكا كليوباترا

ق4 شادي حسين يهدر بتسديدة بجوار القائم

انطلاق المباراة

الدوري المصري سموحة سيراميكا كليوباترا
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