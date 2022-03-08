مباشر في الدوري - إنبي (0)(1) ايسترن كومباني.. خروج ميهوب ونزول نعيم

الثلاثاء، 08 مارس 2022 - 14:35

كتب : FilGoal

الزمالك × إنبي

تابع مباشرة مباراة إنبي وايسترن كومباني اليوم الثلاثاء في الجولة 12 من الدوري المصري الممتاز.

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بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق32: جوووووول رائع لعماد ميهوب. اخترق دفاع إنبي من اليسار وسدد في الزاوية البعيدة

ق5: إلغاء ركلة الجزاء

ق4: الحكم يتجه للفيديو لمراجعة الالتحام قبل اتخاذ قرار نهائي

ق2: ركلة جزاء لإنبي يحصل عليها مصطفى شلبي

بداية المباراة

المباراة تنطلق بعد قليل

إنبي ايسترن كومباني
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