أمير مرتضى: فيريرا لديه معلومات عن الزمالك لثلاث سنوات سابقة.. وسنعلن قريبا عن من جدد تعاقده

قال أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة في الزمالك إن جوسفالدو فيريرا المدير الفني الجديد للفارس الأبيض لديه كل المعلومات التي تخص الفريق لثلاث سنوات سابقة.

وتحدث أمير مرتضى لقناة "أون تايم سبورتس 2" قائلا: "أشكر أسامة نبيه وأحمد عبد المقصود على إعادة الزمالك لسلسة الفوز وأتمنى البناء على ذلك".

وعن مطالب فيريرا قال: "أنهينا كل شيء قبل قدومه وغدا سيعمل في المران مباشرة، لديه تقارير وكل شيء عن الفريق لثلاث سنوات ماضية".

ووصل فيريرا إلى مصر اليوم الإثنين وشاهد فوز الزمالك على الجونة بهدفين لهدف في استاد القاهرة في الجولة 12 من الدوري.

وعن تجديد عقود اللاعبين قال: "بغض النظر عن التجديد أم لا، كنا نريد الحسم مبكرا وعدم الانتظار للنهاية والآن أزلنا الضغط من على كاهل اللاعبين وحسمنا الأمر".

وأردف "وفي الفترة المقبلة سنعلن من سوف نجدد تعاقده ومن سنكتفي بتلك الفترة معه".

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لا وقت للراحة 🌟



جوسفالدو فيريرا وصل لمصر وتوجه مباشرة إلى ستاد القاهرة لمتابعة مباراة الزمالك والجونة ⚽️🏹 pic.twitter.com/n8OApTCBOR — FilGoal (@FilGoal) March 7, 2022

وعن الجهاز الفني لفيريرا أتم أمير مرتضى حديثه "كل المساعدين الذين سيتواجدون في الجهاز الفني هم من طلبهم فيريرا بنفسه، ومحلل الأداء يصل مصر الأربعاء المقبل".

وأعلن الزمالك في وقت سابق تشكيل الجهاز الفني بالكامل للمدرب البرتغالي والذي ضم أسامة نبيه كمدرب عام، وجوزيه روي أجواش كمدرب مساعد.

هذا بالإضافة لأندريه فيليب كمدرب أحمال وبيدرو روبيرتو كمحلل أداء، وأيمن طاهر لحراس المرمى.