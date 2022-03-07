مباشر في الدوري - الزمالك (2)-(0) الجونة.. ربع ساعة متبقية
الإثنين، 07 مارس 2022 - 19:32
كتب : FilGoal
الزمالك يستضيف الجونة على استاد القاهرة ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من الدوري المصري.
ويحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 22 نقطة بينما الجونة في المركز العاشر بـ 14 نقطة.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا
=============
ق18 جووول زيزو يسدد الهدف الثاني من أعلى إسلام طارق
ق17 جووول إمام عاشور من تسديدة أرضية من خارج منطقة الجزاء
ق16 زيزو يسدد من تمريرة بنشرقي ويتصدى إسلام طارق
ق14 تسديدة من بنشرقي تصطدم بمدافع الجونة وتتحول لركنية
ق11 عمر السعيد يستقبل عرضية زيزو بتسديدة مباشرة ولكن يتصدى إسلام طارق
ق8 إلغاء هدف أشرف بنشرققي بسبب التسلل
ق3 ركلتان ركنيتان للجونة وتشتيت من دفاع الزمالك
انطلاق المباراة
نرشح لكم
فاركو يتعادل مع الإسماعيلي ويؤجل انتصار الدراويش الأول في الدوري قائمة الأهلي - عودة أيمن وياسر لمواجهة بيراميدز تشكيل الدوري - راندرياناتيناينا يقود هجوم الجونة أمام الزمالك تشكيل الزمالك - 4 تبديلات.. الونش والسعيد أساسيان أمام الجونة والجزيري على الدكة موسيماني يوجه رسالة إلى عمار حمدي وأحمد نبيل كوكا رسالة أولى من فيريرا عبر في الجول عقب وصوله لمصر فيريرا يصل القاهرة لتدريب الزمالك في الجول يكشف كواليس حضور جهاز المنتخب لمران الأهلي.. جلسة مع هاني وأفشة