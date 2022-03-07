مباشر في الدوري - الزمالك (2)-(0) الجونة.. ربع ساعة متبقية

الزمالك يستضيف الجونة على استاد القاهرة ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من الدوري المصري.

ويحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 22 نقطة بينما الجونة في المركز العاشر بـ 14 نقطة.

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ق18 جووول زيزو يسدد الهدف الثاني من أعلى إسلام طارق

ق17 جووول إمام عاشور من تسديدة أرضية من خارج منطقة الجزاء

ق16 زيزو يسدد من تمريرة بنشرقي ويتصدى إسلام طارق

ق14 تسديدة من بنشرقي تصطدم بمدافع الجونة وتتحول لركنية

ق11 عمر السعيد يستقبل عرضية زيزو بتسديدة مباشرة ولكن يتصدى إسلام طارق

ق8 إلغاء هدف أشرف بنشرققي بسبب التسلل

ق3 ركلتان ركنيتان للجونة وتشتيت من دفاع الزمالك

انطلاق المباراة