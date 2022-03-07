مباشر في الدوري - الإسماعيلي (0)-(0) فاركو.. انطلاق المباراة
الإثنين، 07 مارس 2022 - 17:07
كتب : FilGoal
يستضيف الإسماعيلي فريق فاركو ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من مسابقة الدوري المصري.
ويتذيل الإسماعيلي ترتيب المسابقة برصيد 4 نقاط بينما فاركو في المركز الثامن بـ 15 نقطة.
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انطلاق المباراة
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