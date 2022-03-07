انتهت في الدوري - الإسماعيلي (0)-(0) فاركو.. تعثر جديد للدراويش
الإثنين، 07 مارس 2022 - 17:07
كتب : FilGoal
يستضيف الإسماعيلي فريق فاركو ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من مسابقة الدوري المصري.
ويتذيل الإسماعيلي ترتيب المسابقة برصيد 4 نقاط بينما فاركو في المركز الثامن بـ 15 نقطة.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا
===========
نهاية المباراة بالتعادل السلبي
ق 58: رزقي حمرون يهدر فرصة خطيرة
ق 47: عرضية من الحلواني ورأسية من محمد هاشم ومحمد صبحي يبعدها ركنية
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي
ق 46: إنذار لعمرو الحلواني
ق 44: شكري نجيب يسدد ومحمد فوزي يبعد الكرة وخطأ من أمام منطقة الجزاء لفاركو ضد باهر المحمدي
ق 33: تسديدة من شكري نجيب والحارس يبعدها
ق 22: إنذار لباهر المحمدي للاعتراض على الحكم
ق 20: محمد صبحي ينقذ الأول بتسديدة من عمرو الحلواني
ق 16: انطلاقة من الإسماعيلي من عبد الرحمن مجدي والدفاع يبعدها ركنية
انطلاق المباراة