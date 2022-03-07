انتهت في الدوري - الإسماعيلي (0)-(0) فاركو.. تعثر جديد للدراويش

يستضيف الإسماعيلي فريق فاركو ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من مسابقة الدوري المصري.

ويتذيل الإسماعيلي ترتيب المسابقة برصيد 4 نقاط بينما فاركو في المركز الثامن بـ 15 نقطة.

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نهاية المباراة بالتعادل السلبي

ق 58: رزقي حمرون يهدر فرصة خطيرة

ق 47: عرضية من الحلواني ورأسية من محمد هاشم ومحمد صبحي يبعدها ركنية

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

ق 46: إنذار لعمرو الحلواني

ق 44: شكري نجيب يسدد ومحمد فوزي يبعد الكرة وخطأ من أمام منطقة الجزاء لفاركو ضد باهر المحمدي

ق 33: تسديدة من شكري نجيب والحارس يبعدها

ق 22: إنذار لباهر المحمدي للاعتراض على الحكم

ق 20: محمد صبحي ينقذ الأول بتسديدة من عمرو الحلواني

ق 16: انطلاقة من الإسماعيلي من عبد الرحمن مجدي والدفاع يبعدها ركنية

انطلاق المباراة