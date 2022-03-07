كونتي قبل مواجهة لاعبه السابق: لا أذكر أحدا انتقم مني

الإثنين، 07 مارس 2022 - 11:43

كتب : FilGoal

ديلي آلي - توتنام

لا يعتقد أنتونيو كونتي مدرب توتنام أن ديلي ألي لاعب إيفرتون سيدخل لقاء الناديين يوم الإثنين ساعيا للثأر منه.

في يناير الماضي رحل لاعب الوسط عن توتنام لينضم إلى فريق توفيز والآن سيقف وجها لوجه ضد مديره الفني السابق.

وقال الإيطالي لصحفيين:"لا أذكر لاعبا حظي بثأره مني. ما يحدث عادة أن اللاعب بعدما يرحل تتراجع مسيرته وليس العكس".

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وأضاف مدرب يوفنتوس وإنتر ميلان وتشيلسي وإيطاليا السابق "لا أذكر لاعبا واحدا رحل ثم أراد الانتقام. صراحة، لا أتذكر".

وأتم "خلال مسيرتي التدريبية لطالما حاولت أن أكون صريحا مع اللاعبين ومنحهم جميعا الفرصة ليثبتوا لي أنهم يستحقون المشاركة".

ويسعى فريق سبيرز لاستعادة الثقة عندما يستضيف فريق المدرب فرانك لامبارد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

رجال كونتي ودعوا كأس الاتحاد الإنجليزي يوم الثلاثاء بالخسارة بهدف أمام ميدلزبره.

ويحتل توتنام المركز السابع في ترتيب الدوري برصيد 42 نقطة.

ديلي ألي كونتي توتنام
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