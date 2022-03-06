رانجنيك: هناك فجوة بيننا وبين مانشستر سيتي.. والشوط الأول ليس كالثاني

الأحد، 06 مارس 2022 - 21:56

كتب : FilGoal

رالف رانجنيك - مانشستر يونايتد

تحدث رالف رانجنيك مدرب مانشستر يونايتد عن خسارة فريقه لدربي المدينة أمام مانشستر سيتي بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الأسبوع الثامن والعشرين للدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال رانجنيك في تصريحاته لشبكة "سكاي سبورتس" بعد المباراة: "أعتقد أننا لعبنا الشوط الأول بشكل جيد. كنا تنافسيين للغاية، ولكن تلقي الهدف مبكرا أمر صعب".

وأضاف "عدنا وسجلنا التعادل بشكل رائع، ولكننا تلقينا الهدف الثاني من مرتدة. كانت مباراة صعبة ضد واحد من أفضل الفرق في العالم".

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وتابع "تلقينا الهدف الرابع في الدقيقة الأخيرة. كانت مباراة صعبة وتظهر ان لدينا طريقا طويلا لإغلاق هذه الفجوة".

وأوضح "كانت الأمور تسير بشكل جيد في الشوط الأول. بالنسبة لنا كان من الواضح أننا إذا أردنا فرصة للفوز بالمباراة يجب علينا أن نركض كثيرا. الهدف الثالث قتلنا في النهاية".

وعن غياب كريستيانو رونالدو وإدينسون كافاني وموعد عودتهما قال رانجنيك: "لا أعلم. كنت أتمنى الحصول عليهما خلال المباراة. لدينا مباراتين في قمة الأهمية أمام توتنام وأتلتيكو، ويجب أن نضع تركيزنا الكامل على ذلك".

أما عن إظهار هذه المباراة للفجوة بين الفريقين أوضح المدرب الألماني "في الشوط الثاني ظهرت هذه الفجوة، ولكن في الشوط الأول كانت مباراة تنافسية. الكل يعلم جودتهم فهم أحد أفضل فرق العالم وبالتأكيد هناك فجوة بين الفريقين".

وتشكل هذه الخسارة مشكلة للشياطين الحمر في المركز الخامس حاليا، حيث تجمد رصيد الفريق عند 47 نقطة، ويسبقه أرسنال في المركز الرابع بـ48 نقطة وله 3 مباريات.

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