مباشر في إيطاليا - نابولي(0)-(0) ميلان.. مطالبة بركلة جزاء

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة نابولي وميلان في الجولة الـ 28 من الدوري الإيطالي.

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ق5. لاعبي ميلان يطالبون بركلة جزاء بعد تدخل من كوليبالي على بن ناصر ولكن الحكم يشير باستمرار اللعب

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل