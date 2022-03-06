مباشر في إيطاليا - نابولي(0)-(0) ميلان.. مطالبة بركلة جزاء

الأحد، 06 مارس 2022 - 21:39

كتب : FilGoal

لاعبو نابولي يحتفلون بالفوز على ليستر سيتي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة نابولي وميلان في الجولة الـ 28 من الدوري الإيطالي.

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ق5. لاعبي ميلان يطالبون بركلة جزاء بعد تدخل من كوليبالي على بن ناصر ولكن الحكم يشير باستمرار اللعب

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بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

نابولي ميلان الدوري الإيطالي
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