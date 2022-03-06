مباشر في إيطاليا - نابولي(0)-(0) ميلان.. مطالبة بركلة جزاء
الأحد، 06 مارس 2022 - 21:39
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة نابولي وميلان في الجولة الـ 28 من الدوري الإيطالي.
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ق5. لاعبي ميلان يطالبون بركلة جزاء بعد تدخل من كوليبالي على بن ناصر ولكن الحكم يشير باستمرار اللعب
بداية المباراة
بداية المباراة بعد قليل
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