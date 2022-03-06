مباشر في إيطاليا - نابولي(0)-(0) ميلان.. أوسبينا يتألق

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة نابولي وميلان في الجولة الـ 28 من الدوري الإيطالي.

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ق18. رأسية من ميسياس وأوسبينا يتألق في التصدي، والحكم يحتسب خطأ على ميسياس

ق5. لاعبي ميلان يطالبون بركلة جزاء بعد تدخل من كوليبالي على بن ناصر ولكن الحكم يشير باستمرار اللعب

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل