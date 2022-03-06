كرة طائرة - الزمالك يهزم الطيران ويحقق ثاني انتصاراته في المرحلة النهائية من الدوري

حقق رجال الزمالك للكرة الطائرة الانتصار الثاني على التوالي من المرحلة النهائية من الدوري الممتاز بعد الفوز على الطيران.

وتغلب الزمالك على الطيران بثلاثة أشواط دون مقابل ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري.

وتقام المرحلة النهائية بين ثمانية فرق وهم الأهلي والزمالك والجيش وسموحة وهيليوبوليس والاتحاد والطيران وبتروجت.

وتم جمع الثمانية فرق في مجموعة واحدة وتقام من دور واحد لترتيب الفرق قبل مرحلة خروج المغلوب.

وفاز الزمالك على الطيران في الشوط الأول بنتيجة 25-23 قبل أن يحقق الفوز في الشوط الثاني بنتيجة 25-22.

ونجح الزمالك في حسم المباراة في الشوط الثالث بنتيجة 25-19 ليفوز بثاني مباراته.

وجاء جدول الترتيب كالآتي بعد مرور 4 جولات:

1- الأهلي 12 نقطة

2- الزمالك 8 نقاط

3- الاتحاد 7 نقاط

4- سموحة 7 نقاط

5- الجيش 5 نقاط

6- بتروجت 4 نقاط

7- الطيران 4 نقاط

8- هيليوبوليس 2 نقطة

وبعد انتهاء السبع جولات تقام المرحلة الإقصائية بخروج المغلوب إذ تكون المواجهة كالآتي:

المركز الأول × المركز الثامن

المركز الثاني × المركز السابع

المركز الثالث × المركز السادس

المركز الرابع × المركز الخامس

وتكون منافسات ربع النهائي بنظام Best of 3 أي الفائز بمباراتين يتأهل إلى نصف النهائي.

أما منافسات الدورين نصف النهائي والنهائي فبنظام Best of 5 أي الفائز بثلاث مباريات يفوز.