إلى المركز الثالث.. برشلونة ينجو من فخ إلتشي بريمونتادا الشوط الثاني

تخطى برشلونة فخ إلتشي ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإسباني.

وحول برشلونة تأخره في الشوط الأول بهدف إلى فوز بهدفين مقابل هدف واحد.

وافتتح فيديل تشافيز التسجيل لأصحاب الأرض مع نهاية الشوط الأول، وحول برشلونة تأخره بهدفي البديلين فيران توريس، وممفيس ديباي الذي سجل الفوز من ركلة جزاء.

ورفع برشلونة رصيده إلى 48 نقطة في المركز الثالث، بينما توقف رصيد إلتشي عند 29 نقطة في المركز الرابع عشر.

وبدأ برشلونة اللقاء مسيطرا على الكرة مع اعتماد أصحاب الأرض على الهجمات المرتدة.

وباغت عثمان ديمبيلي دفاعات إلتشي بتسديدة قوية في الدقيقة 11 ولكن بعيدة عن المرمى.

وتصدى إدجار باديا حارس مرمى إلتشي لتسديدة قوية من خوردي ألبا في الدقيقة الثانية والعشرين.

وأهدر فرينكي دي يونج في الدقيقة 27 أخطر فرص اللقاء بتسديدة قوية ولكن أنقذها دفاع إلتشي من على خط المرمى.

وقبل صافرة نهاية الشوط الأول سجل فيديل تشافيز هدف التقدم لإلتشي من تسديدة أرضية على يسار مارك تير شتيجن.

ودفع تشافي بفيران توريس مهاجم برشلونة بدلا من جافي لتدعيم هجوم الفريق الكتالوني.

وأهدر توريس عددا من الفرص المحققة مع تألق باديا حارس إلتشي.

ونجح توريس في معادل النتيجة بعدما اقتنص تسديدة ضعيفة من خوردي ألبا داخل منطقة الجزاء وحولها إلى هدف في الدقيقة 60 وبعد ربع ساعة فقط من نزوله.

ومنع تير شتيجن الهدف الثاني لفريق إلتشي في الدقيقة 64 بتسديدة قوية ولكن تصدى لها ببراعة.

ونجح باديا حارس مرمى إلتشي في إنقاذ هدفين محققين في الدقيقة 76 من فيران توريس.

وطالب لاعبو برشلونة بركلة جزاء في الدقيقة 83 بسبب لمسة يد على مدافع إلتشي ولجأ حكم اللقاء لتقنية الفيديو ليحتسب ركلة الجزاء.

ونجح ممفيس ديباي في خطف هدف الفوز في الدقيقة 85 من ركلة الجزاء على أقصى يسار باديا حارس مرمى إلتشي.

وكاد أداما تراوري أن يؤمن فوز برشلونة بهدف ثالث في الدقيقة 92 من تسديدة قوية ولكن حولها باديا إلى ركلة ركنية.

وتألق تير شتيجن في الدقيقة 95 والأخيرة بعدما تصدى لرأسية مهاجم إلتشي في الثواني الأخيرة.

ورفع برشلونة رصيده إلى 48 نقطة في المركز الثالث، بينما توقف رصيد إلتشي عند 29 نقطة في المركز الرابع عشر.

ويستضيف برشلونة فريق أوساسونا الأحد المقبل ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين.