مباشر الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (2) - (1) مانشستر يونايتد.. جووووووووول دي بروين

الأحد، 06 مارس 2022 - 17:53

كتب : FilGoal

كيفن دي بروين يحتفل بهدفه في ديربي مانشستر

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لـ ديربي مانشستر في الجولة 28 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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ويتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري برصيد 66 نقطة بفارق 3 نقاط عن ليفربول.

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ويتواجد مانشستر يونايتد في المركز الخامس برصيد 47 نقطة.

وتقام المباراة على ملعب الاتحاد في تمام الساعة 6:30 مساء.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:

حراسة المرمى: إديرسون

خط الدفاع: جواو كانسيلو - إيمريك لابورت - جون ستونز - كايل ووكر

خط الوسط: رودري - كيفن دي بروين - جاك جريليش

خط الهجوم: بيرناردو سيلفا - فيل فودين - رياض محرز

ويغيب روبن دياز عن مانشستر سيتي بسبب الإصابة.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالتالي:

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

خط الدفاع: أليكس تيليس - هاري ماجواير - فيكتور ليندلوف - أرون وان بيساكا

خط الوسط: فريد - سكوت مكتومناي - بول بوجبا

خط الهجوم: جادون سانشو - برونو فيرنانديز - أنطوني إيلانجا

وتواجد ماركوس راشفورد على مقاعد البدلاء

ويغيب الرباعي كريستيانو رونالدو ورافائيل فاران ولوك شاو وإدينسون كافاني عن قائمة مانشستر يونايتد.

وأوضع رالف رانجنيك المدير الفني لمانشستر يونايتد إصابة فاران وشاو بفيروس كورونا، مع إصابة عضلية لـ رونالدو وعدم جاهزية كافاني.

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ق39: هجمة مرتدة لمانشستر سيتي وتمريرة من دي بروين إلى فودين الذي يسدد بقوة بجوار القائم

ق28: جووووووووووول دي بروين يتقدم من جديد بعد فرصة ثلاثية أنقذها دي خيا مرة من جريليش وثانية أبعدها الدفاع من برنرادو سيلفا لترتد إلى دي بروين الذي يسجل في الشباك

ق25: عرضية من كانسيلو ورأسية من فودين تصطدم بالعارضة

ق21: جووووووووووووول التعادل من سانشو بعد تمريرة من بوجبا ومراوغة رئعة من الألماني وتسديدة لم يتصد لها إديرسون

ق 5 جووووووووول مبكر في المباراة.. برناردو سيلفا يمرر بالعرض وكيفن دي بروين يسجل في الشباك

بداية المباراة

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