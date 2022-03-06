مباشر الدوري الإنجليزي - ديربي مانشستر

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لـ ديربي مانشستر في الجولة 28 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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ويتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري برصيد 66 نقطة بفارق 3 نقاط عن ليفربول.

ويتواجد مانشستر يونايتد في المركز الخامس برصيد 47 نقطة.

وتقام المباراة على ملعب الاتحاد في تمام الساعة 6:30 مساء.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:

حراسة المرمى: إديرسون

خط الدفاع: جواو كانسيلو - إيمريك لابورت - جون ستونز - كايل ووكر

خط الوسط: رودري - كيفن دي بروين - جاك جريليش

خط الهجوم: بيرناردو سيلفا - فيل فودين - رياض محرز

ويغيب روبن دياز عن مانشستر سيتي بسبب الإصابة.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالتالي:

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

خط الدفاع: أليكس تيليس - هاري ماجواير - فيكتور ليندلوف - أرون وان بيساكا

خط الوسط: فريد - سكوت مكتومناي - بول بوجبا

خط الهجوم: جادون سانشو - برونو فيرنانديز - أنطوني إيلانجا

وتواجد ماركوس راشفورد على مقاعد البدلاء

ويغيب الرباعي كريستيانو رونالدو ورافائيل فاران ولوك شاو وإدينسون كافاني عن قائمة مانشستر يونايتد.

وأوضع رالف رانجنيك المدير الفني لمانشستر يونايتد إصابة فاران وشاو بفيروس كورونا، مع إصابة عضلية لـ رونالدو وعدم جاهزية كافاني.

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المباراة تبدأ بعد قليل