انتهت في إسبانيا - إلتشي (1)-(2) برشلونة.. نهاية الشوط الثاني

الأحد، 06 مارس 2022 - 16:48

كتب : FilGoal

إلتشي ضد برشلونة - الدوري الإسباني

يحل برشلونة ضيفا على فريق إلتشي ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإسباني.

ويحتل برشلونة المركز الرابع برصيد 45 نقطة ولديه مباراة مؤجلة، أما إلتشي ففي المركز الرابع عشر برصيد 29 نقطة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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نهاية الشوط الثاني

ق95 تير شتيجن يتألق في الدقيقة الأخيرة

ق92 تسديدة قوية من أداما تراوري وتصدي رائع من باديا

ق85 جووووول ديباي من ركلة جزاء

ق83 ركلة جزاء لبرشلونة بعد اللجوء لتقنية الفيديو

ق76 إدجار باديا حارس مرمى إلتشي يتألق مرتين أمام توريس

ق64 تير شتيجن يمنع الثاني

ق60 جوووول فيران توريس يعادل النتيجة

ق46 نزول فيران توريس بدلا من جافي

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق45 جوووول فيديل تشافيز يسجل الأول لإلتشي

ق27 تسديدة من فرينكي دي يونج ينقذها مدافع إلتشي من على خط المرمى

ق22 تسديدة من خوردي ألبا يتصدى لها حارس المرمى

ق11 تسديدة من ديمبيلي بعيدة عن المرمى

انطلاق المباراة

الدوري الإسباني برشلونة إلتشي
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