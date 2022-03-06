مباشر في إسبانيا - إلتشي (0)-(0) برشلونة.. تسديدة بعيدة عن المرمى

يحل برشلونة ضيفا على فريق إلتشي ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإسباني.

ويحتل برشلونة المركز الرابع برصيد 45 نقطة ولديه مباراة مؤجلة، أما إلتشي ففي المركز الرابع عشر برصيد 29 نقطة.

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ق22 تسديدة من خوردي ألبا يتصدى لها حارس المرمى

ق11 تسديدة من ديمبيلي بعيدة عن المرمى

انطلاق المباراة