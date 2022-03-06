مباشر في إسبانيا - إلتشي (0)-(0) برشلونة.. انطلاق المباراة

يحل برشلونة ضيفا على فريق إلتشي ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإسباني.

ويحتل برشلونة المركز الرابع برصيد 45 نقطة ولديه مباراة مؤجلة، أما إلتشي ففي المركز الرابع عشر برصيد 29 نقطة.

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انطلاق المباراة