مباشر في إسبانيا - إلتشي (0)-(0) برشلونة.. انطلاق المباراة

الأحد، 06 مارس 2022 - 16:48

كتب : FilGoal

فرينكي دي يونج - إلتشي - برشلونة

يحل برشلونة ضيفا على فريق إلتشي ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإسباني.

ويحتل برشلونة المركز الرابع برصيد 45 نقطة ولديه مباراة مؤجلة، أما إلتشي ففي المركز الرابع عشر برصيد 29 نقطة.

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انطلاق المباراة

الدوري الإسباني برشلونة إلتشي
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