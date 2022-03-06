انتهت في إسبانيا - إلتشي (1)-(2) برشلونة.. نهاية الشوط الثاني

الأحد، 06 مارس 2022 - 16:48

كتب : FilGoal

إلتشي ضد برشلونة - الدوري الإسباني

يحل برشلونة ضيفا على فريق إلتشي ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإسباني.

ويحتل برشلونة المركز الرابع برصيد 45 نقطة ولديه مباراة مؤجلة، أما إلتشي ففي المركز الرابع عشر برصيد 29 نقطة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

==============

نهاية الشوط الثاني

ق95 تير شتيجن يتألق في الدقيقة الأخيرة

ق92 تسديدة قوية من أداما تراوري وتصدي رائع من باديا

ق85 جووووول ديباي من ركلة جزاء

ق83 ركلة جزاء لبرشلونة بعد اللجوء لتقنية الفيديو

ق76 إدجار باديا حارس مرمى إلتشي يتألق مرتين أمام توريس

ق64 تير شتيجن يمنع الثاني

ق60 جوووول فيران توريس يعادل النتيجة

ق46 نزول فيران توريس بدلا من جافي

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق45 جوووول فيديل تشافيز يسجل الأول لإلتشي

ق27 تسديدة من فرينكي دي يونج ينقذها مدافع إلتشي من على خط المرمى

ق22 تسديدة من خوردي ألبا يتصدى لها حارس المرمى

ق11 تسديدة من ديمبيلي بعيدة عن المرمى

انطلاق المباراة

برشلونة الدوري الإسباني إلتشي
نرشح لكم
تقرير: برشلونة يستهدف رومانيولي.. ويحلم بمدافع بايرن ميونيخ ريال مدريد يخطط لتجديد تعاقد ثلاثي الفريق برشلونة يعلن تمديد عقد مدافعه سيرجنيو ديست يزيد متاعب برشلونة رومانو: دي يونج يحدد شرطه لمرافقة تين هاج في مانشستر يونايتد موندو ديبورتيفو: رغم انخفاض الراتب.. سيرجي روبرتو يقرر تجديد عقده مع برشلونة نقطة واحدة تكفي ريال مدريد.. برشلونة يسقط أمام فاييكانو في سابقة تاريخية انتهت في إسبانيا - برشلونة (0) - (1) فايكانو
أخر الأخبار
ماني: ليفربول وافق على متطلباتنا كمسلمين خلال شهر رمضان 5 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كلوب يكشف اللحظة التي تحول فيها موسم ليفربول 29 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كرة سلة – الاتحاد المصري يقر بأحقية الزمالك بلقب الكأس موسم 74-75 48 دقيقة | رياضات أخرى
اختبر معلوماتك - هل تابعت مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد جيدا؟ 57 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مصدر من كاف لـ في الجول: نظام الذهاب والإياب لـ نهائي الأبطال كان خيارا مطروحا ولكن 59 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
تقرير: بعد تين هاج.. مانشستر يونايتد يجد ضالته في أياكس مجددا ساعة | الدوري الإنجليزي
رانجنيك: سنفتقد 7 لاعبين أمام تشيلسي.. ولم يعد منطقيا الحديث عن التأهل لـ دوري الأبطال ساعة | الدوري الإنجليزي
تحديد موعد آخر مباراتين مؤجلتين في الدوري الإنجليزي ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي كأس الطائرة - الزمالك (2)-(3) الأهلي.. إلى المباراة الفاصلة 2 موعد مواجهة الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا وترتيب المباراتين 3 انتهت في نهائي كأس الكرة الطائرة - الأهلي (0) 21-25 (3) الزمالك.. الأبيض يحسم الموقعة الأولى 4 انتهت في إفريقيا - الأهلي (1) (1) الرجاء.. نسر الأهلي في المربع الذهبي