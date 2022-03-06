شكوك حول مشاركة رونالدو أمام مانشستر سيتي

تحوم الشكوك حول مشاركة كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد في دربي المدينة ضد مانشستر سيتي يوم الأحد.

ويحل يونايتد ضيفا على سيتي في قمة الجولة 28 من الدوري الإنجليزي.

وأفادت جريدة مانشستر إيفنينج نيوز أن رونالدو لم يتواجد مع باقي الفريق في الفندق ليلة المباراة، مما يثير الشكوك حول مشاركته ضد رجال بيب جوارديولا.

وأوضح التقرير أن رونالدو لم يكن الغائب الوحيد عن تجمع الفريق الأخير قبل اللقاء، بل هناك أيضا إدينسون كافاني ولوك شاو ورافاييل فاران.

وكان رالف رانجنيك مدرب مانشستر يونايتد قد أوضح أن كافاني تعافى من إصابته وقد يشارك أمام سيتي كبديل.

يذكر أن رونالدو لم يسجل سوى هدف وحيد منذ بداية عام 2022.

وتتجه الأنظار إلى دربي مانشستر بشدة يوم الأحد في ظل صراع سيتي مع ليفربول على لقب الدوري الإنجليزي قبل 10 جولات من نهاية الموسم.