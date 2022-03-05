استراحة - ريال مدريد (2) - (1) ريال سوسيداد.. نهاية الشوط الأول

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ريال مدريد وريال سوسيداد ضمن منافسات الأسبوع السابع والعشرين للدوري الإسباني.

يتصدر ريال مدريد جدول الترتيب بـ60 نقطة، بفارق 5 نقاط عن أقرب ملاحقيه إشبيلية.

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نهاية الشوط الأول

ق 44 جوووووووووول لوكا مودريتش بتسديدة رائعة من خارج المنطقة يمنح الميرينجي التقدم

ق 41 ريال مدريد يسجل الثاني سريعا عن طريق بنزيمة ولكن يتم إلغاء الهدف بداعي التسلل

ق 40 جووووووووووول التعادل للملكي.. إدواردو كامافينجا يسجل بتسديدة قوية من خارج المنطقة على يسار الحارس

ق 37 رودريجو يسدد مرة أخرى والدفاع يبعدها

ق 31 كاسيميرو يسدد ولكن الكرة تمر فوق العارضة

ق 24 تسديدة من رودريجو ولكن تصطدم بالدفاع

ق 10 جوووووووووووول الهدف الأول من ركلة جزاء.. ريال سوسيداد يتقدم بركلة ميكيل أويارزابال

ق 9 داني كارفاخال يرتكب المخالفة وركلة جزاء لصالح سوسيداد

بداية المباراة