انتهت أبطال إفريقيا - الأهلي (3)-(2) المريخ
السبت، 05 مارس 2022 - 20:25
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد المريخ السوداني المؤجلة من الجولة الأولى لمجموعات دوري أبطال إفريقيا.
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انتهت
ق 90+1: مشاركة حسام حسن بدلا من أفشة
ق 88: إصابة طاهر محمد طاهر
ق 78: خروج محمد شريف ونزول حمدي فتحي
ق 74: جوووول السولية والثالث
ق 70: هدف ثاني للمريخ عن طريق السماني الصاوي
ق 69: الثالث يضيع بغرابة من أمام الشحات
ق 62: نزول طاهر محمد طاهر وحسين الشحات بدلا من أحمد عبد القادر وبيرسي تاو
ق 62: تسديدة من أفشة من على حدود منطقة الجزاء تمر جوار المرمى
ق 49: انطلاقة وتسديدة من محمد هاني جوار المرمى
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بهدفين لهدف
ق 43: هدف أول للمريخ عن طريق توني إدجوماريجوي
ق 39: محمد شريف يهدر الثالث بعد عرضية من معلول
ق 33: جوووول شريف والثاني بعد صناعة من أحمد عبد القادر
ق 28: تسديدة من أفشة في يد الحارس
ق 22: عماد الصيني يسدد كرة تمر جوار محمد الشناوي
ق 20: انطلاقة من هاني وتمريرة مرت من أمام شريف وأمسك بها حارس المرمى
ق 3: جوووول الأهلي والأول عن طريق محمد شريف بعد تمريرة رائعة من بيرسي تاو
انطلاق المباراة