انتهت أبطال إفريقيا - الأهلي (3)-(2) المريخ

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد المريخ السوداني المؤجلة من الجولة الأولى لمجموعات دوري أبطال إفريقيا.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

ـــــــــــــــــــ

انتهت

ق 90+1: مشاركة حسام حسن بدلا من أفشة

ق 88: إصابة طاهر محمد طاهر

ق 78: خروج محمد شريف ونزول حمدي فتحي

ق 74: جوووول السولية والثالث

ق 70: هدف ثاني للمريخ عن طريق السماني الصاوي

ق 69: الثالث يضيع بغرابة من أمام الشحات

ق 62: نزول طاهر محمد طاهر وحسين الشحات بدلا من أحمد عبد القادر وبيرسي تاو

ق 62: تسديدة من أفشة من على حدود منطقة الجزاء تمر جوار المرمى

ق 49: انطلاقة وتسديدة من محمد هاني جوار المرمى

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بهدفين لهدف

ق 43: هدف أول للمريخ عن طريق توني إدجوماريجوي

ق 39: محمد شريف يهدر الثالث بعد عرضية من معلول

ق 33: جوووول شريف والثاني بعد صناعة من أحمد عبد القادر

ق 28: تسديدة من أفشة في يد الحارس

ق 22: عماد الصيني يسدد كرة تمر جوار محمد الشناوي

ق 20: انطلاقة من هاني وتمريرة مرت من أمام شريف وأمسك بها حارس المرمى

ق 3: جوووول الأهلي والأول عن طريق محمد شريف بعد تمريرة رائعة من بيرسي تاو

انطلاق المباراة