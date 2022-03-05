مباشر في إنجلترا - ليفربول (1) (0) وست هام.. هدف مؤكد يضيع

السبت، 05 مارس 2022 - 19:18

كتب : FilGoal

صلاح مع ليفربول أمام وست هام

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ليفربول ضد وست هام في الجولة 28 من الدوري الإنجليزي.

ويبدأ محمد صلاح أساسيا في تشكيل الريدز ضد "خصمه المفضل".

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــــا.

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ق69: عرضية من كريسويل إلى لانزيني الذي يراوغ آرنولد وسدد فوق العارضة ليضيع هدف مؤكد

ق65: صلاح يسدد وفابيانسكي يتصدى

ق64: تسديدة قوية من لويس دياز من على حدود منطقة الجزاء بجوار القائم

ق62: خروج نيكولا فلاسيتش ودخول مارك نوبل

ق53: خروج جارود بوين بسبب الإصابة ودخول سعيد بن رحمة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق43: تسديدة من صلاح بعيدة تماما عن المرمى

ق39: فرصة مؤكدة تضيع من وست هام، تمريرة طولية من سوتشيك إلى فلاسيتش الذي انفرد بأليسون ليلعبها من فوقه وينقذها أرنولد قبل دخول الشباك وتعود إلى بوين الذي راوغ وسدد بقوة لينقذها أرنولد مجددا

ق37: فرصة ثنائية لـ ليفربول، عرضية من آرنولد يسددها دياز وينقذها كريسويل من على خط المرمى لترتد إلى آرنولد الذي لعب عرضية إلى صلاح داخل الست ياردات لم ينجح في السطرة عليها

ق33: آرنولد يلعب ضربة حرة مباشرة بجوار القائم

ق31: إنذار على داوسون

ق27: جووووووول أول عن طريق ساديو ماني بعد عرضية من آرنولد

ق20: تسديدة قوية من ماني بجوار القائم

ق12: تسديدة من أنطونيو يتصدى لها أليسون

ق4: صلاح يطالب بركلة جزاء بعد تدخل داوسون والحكم يتحسب ركنية

ق3: عرضية من آرنولد وكعب من فان دايك بجوار القائم

ق1: محمد صلاح ينفرد بلوكاس فابيانسكي ويسدد في جسد الحارس

بداية اللقاء

ليفربول وست هام الدوري الإنجليزي في إنجلترا
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