مباشر في إنجلترا - ليفربول (1) (0) وست هام.. جوووووول ماني

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ليفربول ضد وست هام في الجولة 28 من الدوري الإنجليزي.

ويبدأ محمد صلاح أساسيا في تشكيل الريدز ضد "خصمه المفضل".

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــــا.

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ق33: آرنولد يلعب ضربة حرة مباشرة بجوار القائم

ق31: إنذار على داوسون

ق27: جووووووول أول عن طريق ساديو ماني بعد عرضية من آرنولد

ق20: تسديدة قوية من ماني بجوار القائم

ق12: تسديدة من أنطونيو يتصدى لها أليسون

ق4: صلاح يطالب بركلة جزاء بعد تدخل داوسون والحكم يتحسب ركنية

ق3: عرضية من آرنولد وكعب من فان دايك بجوار القائم

ق1: محمد صلاح ينفرد بلوكاس فابيانسكي ويسدد في جسد الحارس

بداية اللقاء