مباشر في إنجلترا - ليفربول (1) (0) وست هام.. جوووووول ماني

السبت، 05 مارس 2022 - 19:18

كتب : FilGoal

صلاح مع ليفربول أمام وست هام

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ليفربول ضد وست هام في الجولة 28 من الدوري الإنجليزي.

ويبدأ محمد صلاح أساسيا في تشكيل الريدز ضد "خصمه المفضل".

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــــا.

أخبار متعلقة
تشكيل الدوري الإنجليزي - صلاح يقود هجوم ليفربول أمام "خصمه المفضل" وست هام وست هام يونايتد.. منافس محمد صلاح المفضل محمد صلاح: زاملت لاعبين موهبتهم تفوقني.. كانوا يتدربون على هواهم ويتشاجرون مع المدرب ملف - كل ما قاله محمد صلاح في لقاء خاص

--

ق33: آرنولد يلعب ضربة حرة مباشرة بجوار القائم

ق31: إنذار على داوسون

ق27: جووووووول أول عن طريق ساديو ماني بعد عرضية من آرنولد

ق20: تسديدة قوية من ماني بجوار القائم

ق12: تسديدة من أنطونيو يتصدى لها أليسون

ق4: صلاح يطالب بركلة جزاء بعد تدخل داوسون والحكم يتحسب ركنية

ق3: عرضية من آرنولد وكعب من فان دايك بجوار القائم

ق1: محمد صلاح ينفرد بلوكاس فابيانسكي ويسدد في جسد الحارس

بداية اللقاء

ليفربول وست هام الدوري الإنجليزي في إنجلترا
نرشح لكم
الدوري الإنجليزي - أستون فيلا يضرب برباعية.. ونيوكاسل يواصل رحلة النجاة الدوري الإنجليزي - تشيلسي يضرب بيرنلي بالأربعة في يوم الأرقام القياسية تشكيل الدوري الإنجليزي - صلاح يقود هجوم ليفربول أمام "خصمه المفضل" وست هام انتهت الدوري الإنجليزي - بيرنلي (0) -(4) تشيلسي ثعالب ليستر تعاقب ليدز وتكبده الهزيمة الخامسة تواليا في الدوري تشكيل تشيلسي - توخيل يواجه بيرنلي بدون مهاجم.. وساؤول في مكان ألونسو سانشو لاعب شهر فبراير في مانشستر يونايتد وست هام يونايتد.. منافس محمد صلاح المفضل
أخر الأخبار
تشكيل الأهلي - بيرسي تاو يقود الهجوم أمام المريخ.. وحمدي على مقاعد البدلاء 7 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
راحة لـ محمود الخطيب 23 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل المريخ - أدجوماري يقود ثلاثي الهجوم ضد الأهلي 33 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
مباشر في إنجلترا - ليفربول (1) (0) وست هام.. جوووووول ماني 51 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تعرف على "الحريف" الحقيقي الذي جسد شخصيته عادل إمام 55 دقيقة | مصر
الدوري الإنجليزي - أستون فيلا يضرب برباعية.. ونيوكاسل يواصل رحلة النجاة ساعة | الدوري الإنجليزي
هدف مولر العكسي يُسقط نقطتين من يد بايرن ميونيخ ضد ليفركوزن ساعة | الدوري الألماني
الدوري الإنجليزي - تشيلسي يضرب بيرنلي بالأربعة في يوم الأرقام القياسية ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 سيناريوهات تأهل الزمالك - 3 احتمالات وكل الطرق تبدأ من الوداد 2 سيناريوهات تأهل الأهلي - طريق صعب للصدارة.. وحالة تؤزم موقف الأحمر 3 نبأ سار لمنتخب مصر بسبب انتصار ليفربول على نورويتش 4 استبعاد وتحقيق وإيقاف مستحقات.. 3 قرارات من رئيس الزمالك بعد الهزيمة من الوداد