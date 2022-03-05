مباشر في إنجلترا - ليفربول (0) (0) وست هام.. صلاح يهدر فرصة أولى
السبت، 05 مارس 2022 - 19:18
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ليفربول ضد وست هام في الجولة 28 من الدوري الإنجليزي.
ويبدأ محمد صلاح أساسيا في تشكيل الريدز ضد "خصمه المفضل".
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــــا.
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ق4: صلاح يطالب بركلة جزاء بعد تدخل داوسون والحكم يتحسب ركنية
ق3: عرضية من آرنولد وكعب من فان دايك بجوار القائم
ق1: محمد صلاح ينفرد بلوكاس فابيانسكي ويسدد في جسد الحارس
بداية اللقاء
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