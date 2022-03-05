تعرف على "الحريف" الحقيقي الذي جسد شخصيته عادل إمام

السبت، 05 مارس 2022 - 19:14

كتب : FilGoal

فيلم الحريف إخراج محمد خان

هل شاهدت فيلم الحريف إخراج محمد خان عام 1983؟

هل تعلم الشخصية الحقيقية التي جسدها الزعيم عادل إمام في الفيلم.

للتعرف أكثر على الشخصية الحقيقية لفيلم الحريف طالع من هنــــــــــا.

أخبار متعلقة
فيلم في الجول – أحمد حسن "الحريف".. ليس مجرد لاعب ارتكاز مساعده السابق: كارتيرون "حريف" في الجانب النفسي للاعب.. ولهذا رحل عن الزمالك فيلم في الجول – أحمد حسن "الحريف".. ليس مجرد لاعب ارتكاز الإنتاج الحربي.. وفلسفة مختار مختار الذي يبحث دائما عن "الحريف"
فيلم الحريف عادل إمام محمد خان سعيد فتحي
نرشح لكم
راحة لـ محمود الخطيب مران الزمالك - نبيه يقود التدريبات وعبد الله جمعة يكتفي بالتأهيل تدريبات تأهيلية لـ عمر رضوان والشامي للحاق بمواجهة فاركو الزمالك يعلن شفاء طارق حامد ومشاركته في المران الأهلي يطالب بـ"تدارك الأخطاء وتحقيق تكافؤ الفرص" في الدوري عبد السميع لاعب الاتحاد يصاب بقطع في الرباط الصليبي مرة أخرى بعد 7 أشهر أين هم الآن.. لاعبو الزمالك في الولاية الأولى لـ فيريرا فيريرا: سعيد بالعودة إلى بيتي.. شكرا جمهور الزمالك
أخر الأخبار
راحة لـ محمود الخطيب 13 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل المريخ - أدجوماري يقود ثلاثي الهجوم ضد الأهلي 23 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
مباشر في إنجلترا - ليفربول (1) (0) وست هام.. جوووووول ماني 42 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تعرف على "الحريف" الحقيقي الذي جسد شخصيته عادل إمام 46 دقيقة | مصر
الدوري الإنجليزي - أستون فيلا يضرب برباعية.. ونيوكاسل يواصل رحلة النجاة 50 دقيقة | الدوري الإنجليزي
هدف مولر العكسي يُسقط نقطتين من يد بايرن ميونيخ ضد ليفركوزن 54 دقيقة | الدوري الألماني
الدوري الإنجليزي - تشيلسي يضرب بيرنلي بالأربعة في يوم الأرقام القياسية ساعة | الدوري الإنجليزي
الدرجة الثانية - "سوبر هاتريك" صوب الصدارة.. تعرف على ترتيب هدافي مجموعة الصعيد بعد الجولة 21 ساعة | الدرجة الثانية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 سيناريوهات تأهل الزمالك - 3 احتمالات وكل الطرق تبدأ من الوداد 2 سيناريوهات تأهل الأهلي - طريق صعب للصدارة.. وحالة تؤزم موقف الأحمر 3 نبأ سار لمنتخب مصر بسبب انتصار ليفربول على نورويتش 4 استبعاد وتحقيق وإيقاف مستحقات.. 3 قرارات من رئيس الزمالك بعد الهزيمة من الوداد