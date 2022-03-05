تعرف على "الحريف" الحقيقي الذي جسد شخصيته عادل إمام
السبت، 05 مارس 2022 - 19:14
كتب : FilGoal
هل شاهدت فيلم الحريف إخراج محمد خان عام 1983؟
هل تعلم الشخصية الحقيقية التي جسدها الزعيم عادل إمام في الفيلم.
للتعرف أكثر على الشخصية الحقيقية لفيلم الحريف طالع من هنــــــــــا.
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