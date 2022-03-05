مباشر الدوري الإنجليزي - بيرنلي (0) -(4) تشيلسي.. جوووووووووول الرابع
السبت، 05 مارس 2022 - 17:05
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة تشيلسي وبيرنلي في الجولة 28 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
يمكنك متابعة المباراة منهنا
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ق70: جووووووووووووول رابع عن طريق كريستيان بوليسيتش
ق55: جووووووووووووووول ثالث عن طريق كاي هافرتز بعد عرضية من ريس جيمس
ق53: جووووووووووووووول ثاني عن طريق كاي هافرتز بعد عرضية من كريستيان بوليسيتش
ق47: جووووووووول أول ريس جيمس بعد تمريرة من تريفوه تشالوباه
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق29: خطأ كارثي من إدوارد ميندي في تشتيت الكرة العرضية لتصل إلى مكنيل الذي يسدد بجوار القائم
ق15: عرضية من ساؤول وجيمس يهدر فرصة خطيرة للتسجيل
بداية المباراة
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