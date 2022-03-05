مباشر الدوري الإنجليزي - بيرنلي (0) -(3) تشيلسي.. جوووووووووول تالت

السبت، 05 مارس 2022 - 17:05

كتب : FilGoal

حكيم زياش - تشيلسي ضد بيرنلي

يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة تشيلسي وبيرنلي في الجولة 28 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

يمكنك متابعة المباراة منهنا

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ق55: جووووووووووووووول ثالث عن طريق كاي هافرتز بعد عرضية من ريس جيمس

ق53: جووووووووووووووول ثاني عن طريق كاي هافرتز بعد عرضية من كريستيان بوليسيتش

ق47: جووووووووول أول ريس جيمس بعد تمريرة من تريفوه تشالوباه

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق29: خطأ كارثي من إدوارد ميندي في تشتيت الكرة العرضية لتصل إلى مكنيل الذي يسدد بجوار القائم

ق15: عرضية من ساؤول وجيمس يهدر فرصة خطيرة للتسجيل

بداية المباراة

تشيلسي بيرنلي الدوري الإنجليزي
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