مباشر في الدوري - المقاولون (0) (1) بيراميدز.. بداية الشوط الثاني

تابع مباشرة مباراة المقاولون العرب وبيراميدز اليوم الجمعة في الجولة 12 من الدوري المصري الممتاز.

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بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 37: مامادو نياس يسدد كرة قوية يتصدى لها إكرامي بسهولة.

ق 26: جووول أووول وليد الكرتي برأسية يسجل هدف بيراميدز الأول عقب عرضية إسلام عيسى

ق12: أحمد عربي يتصدى لركلة جزاء وليد الكرتي

ق 9: ركلة جزاء لبيراميدز بعد عرقلة أمير عابد لوليد الكرتي.

بداية اللقاء