مرتضى منصور يكشف موعد الإعلان عن موقف اللاعبين من التجديد والمدرب الأجنبي

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن موعد الكشف عن موقف اللاعبين من التجديد والمدير الفني الأجنبي.

وكشف مرتضى منصور أن بعد نصف ساعة أي في الخامسة والنصف من مساء اليوم الخميس سيتم الإعلان.

وقال مرتضى منصور في تصريحات صحفية من مكتبه بالنادي: "بعد نصف ساعة سيتم الإعلان عن موقف اللاعبين من التجديد والمدير الفني الجديد عبر صفحتي وصفحة النادي الرسمية".

وكان مرتضى قد أعلن قبل 3 أيام عبر قناة الحدث "نلعب يوم الأربعاء ضد فيوتشر، يوم الخميس أي لاعب لن يأتي لتجديد تعاقده حتى الساعة الثانية ظهرا لن يلمس الكرة مرة أخرى في نادي الزمالك"، ولم يحضر للنادي من اللاعبين الذين ستنتهي عقودهم سوى حازم إمام.

وتنتهي عقود كل من طارق حامد وأشرف بنشرقي ومحمد أبو جبل ومحمد أوناجم ومحمد أشرف "روقا"، بالإضافة إلى حازم إمام.

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وحقق الزمالك فوزا مثيرا أمام ضيفه فيوتشر بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة المؤجلة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ10 من الدوري المصري وأقيمت في استاد القاهرة.

ونجح الزمالك في العودة وقلب الطاولة أمام فيوتشر بعدما تأخر بهدفين دون رد في بداية الشوط الأول، ليحول تأخره إلى فوز بثلاثية.

وقاد الزمالك في المباراة أسامة نبيه المدرب العام والمدير الفني المؤقت للفريق، وذلك بعد رحيل باتريس كارتيرون عن تدريب الأبيض قبل أيام.