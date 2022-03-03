انتهت في الدوري - المصري (2) - (2) إنبي.. تعادل في الدقائق الأخيرة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة المصري وإنبي، ضمن مباريات الجولة الـ11 من الدوري المصري.

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نهاية المباراة

ق 89 جووول التعادل.. إلياس الجلاصي يرسل كرة عالية من ركلة حرة يخطئ جاد في تقديرها لترتد إلى جريندو ويسجل التعادل

ق 76 عمرو مرعي يسدد ولكن جاد يتصدى

ق 73 إنذار لأحمد حمودي

ق 57 مصطفى دويدار بدلا من جرجس مجدي في صفوف إنبي

ق 56 هدف لصالح إنبي ولكن يتم إلغاؤه.. ركلة الجزاء ترتد بهدف من جون إيبوكا ولكن يلغى بداعي لمسة يد

ق 56 حسن علي يضيع.. جاد يتصدى!!

ق 53 ركلة جزاء لصالح المصري.. محمد إسماعيل يعرقل محمد عنتر داخل المنطقة

ق 46 التبديل الأول في صفوف المصري بخروج أحمد شديد قناوي ونزول محمد عنتر

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+2 ركلة حرة يرسلها حودي عرضية ولكن رأسية جريندو تمر بجوار القائم

ق 43 جووول إنبي يتقدم مرة أخرى.. كريم العراقي يسجل في شباكه بالخطأ من عرضية حتحوت

ق 32 حمودي يسدد ولكن الكرة تمر فوق العارضة

ق 27 عرضية من حسن مجدي تصل إلى جريندو ويسدد لكن بجوار القائم

ق 24 عرضية من إلياس الجلاصي تصل إلى عمرو مرعي ولكن تسديدته تمر بجوار القائم

ق 20 بطاقة صفراء من نصيب جريندو بعد تدخله على محمد حامد

ق 18 حسن علي يسدد ولكن محمود جاد يمسك بالكرة

ق 16 جووول التعادل ياسر حمد يقتنص الركنية بقدمه من أمام محمود جاد لتسكن الشباك.. حمودي يصنع الهدف

ق 9 حمودي يسدد ولكن بين يدي محمود جاد

ق 8 مصطفى شلبي يسدد ولكن مسعود يتصدى

ق 6 جووول أول محمد حتحوت ينطلق من اليمين ويسدد والكرة تصطدم بقدم أحمد مسعود وتسكن الشباك بعد تمريرة خاطئة من أحمد شديد قناوي

بداية المباراة