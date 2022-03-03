تقرير إيطالي: حارس منتخب كولومبيا يفكر جديا في قبول عرض النصر السعودي

الخميس، 03 مارس 2022 - 12:39

كتب : FilGoal

دافيد أوسبينا - كولومبيا

قال الصحفي الإيطالي رودي جاليتي، عن تفكير حارس منتخب كولومبيا ديفيد أوسبينا، في قبول عرض النصر السعودي.

ويلعب صاحب الـ 33 عاما حاليا في نابولي الإيطالي، وينتهي تعاقده مع البارتينوبي بنهاية الموسم الجاري.

وبحسب ما كتب جاليتي على تويتر، صحفي شبكة سبورت إيطاليا التلفزيونية، فإن أوسبينا يفكر جديا في قبول عرض النصر، وإن الأسابيع المقبلة تعد حاسمة في ذلك الشأن.

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وكانت تقارير صحفية قد ربطت بين محمد أبو جبل حارس الزمالك، ونادي النصر السعودي.

وفي وقت سابق، وقال مصطفى أبو جبل وكيل حارس الزمالك لـ FilGoal.com: "نعم هناك تفاوض من النصر السعودي لكن لم يتم التوصل لاتفاق".

وشدد "والزمالك هو الأولوية الأولى لمحمد أبو جبل".

وأردف "خلال الأيام المقبلة سنجتمع مع رئيس نادي الزمالك لمناقشة تجديد التعاقد".

وأوضح عن التوقيع للنصر: "ما يقال ليس له أي أساس من الصحة".

وشدد قائلا: "والله ما حصل ولم يوقع للنصر".

ديفيد أوسبينا النصر السعودي محمد أبو جبل
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