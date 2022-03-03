استمرارا للعزل الرياضي.. حرمان اللاعبين الروسيين والبيلاروسيين من المشاركة في بارالمبياد بكين

بعد ساعات من قرار اللجنة الأولمبية الدولية بالسماح للرياضيين الروسيين، والبيلاروسيين بالمشاركة في بارلمبياد بكين 2022 تحت العلم الأولمبي، تغير القرار إلى حرمان كامل.

قررت اللجنة الأولمبية الدولية، حرمان اللاعبين الروسيين، والبيلاروسيين من المشاركة في بارلمبياد بكين 2022 بشكل نهائي.

وأصدرت اللجنة بيانا، أعلنت فيه حرمان اللاعبين الروسيين، والبيلاروسيين من المشاركة في بارلمبياد بكين 2022 بشكل نهائي.

البيان برر القرار الجديد بأنه " "حفاظا على نزاهة هذه الألعاب وسلامة جميع المشاركين، قرّرنا رفض مشاركة رياضيي روسيا وبيلاروسيا بشكل نهائي".

البيان أضاف "هدّدت بعض الدول وبعض الرياضيين بعدم المشاركة في حالة مشاركة روسيا وبيلاروسيا، ما يؤثر على نجاح الألعاب الأولمبية البارالمبية الشتوية بكين 2022".

"الوضع في القرية الأولمبية للرياضيين يتدهور وتأمين حماية هؤلاء أصبح مستحيلا".

كانت اللجنة الأولمبية قد قررت في وقت سابق، حرمان روسيا من استضافة أية أحداث رياضية على أرضها، وأن تقام مباريات فرقها (داخل الأرض) على أرض محايدة، وعدم استخدام علم روسيا أو عزف نشيدها الوطني في المباريات التي يشارك بها فريق يتبع الاتحادات الرياضية الروسية.

وتأتي تلك القرارات على خلفية الغزو الروسي للأراضي الأوكرانية خلال الأيام الأخيرة، وضمن قرارات دولية كبيرة ضد روسيا.