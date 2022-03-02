في الجول يكشف سر طلب كيروش بشأن غلق استاد القاهرة قبل مواجهة السنغال

الأربعاء، 02 مارس 2022 - 22:49

كتب : أحمد الخولي

كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر

طلب كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر غلق استاد القاهرة قبل مواجهة الفراعنة ضد السنغال في تصفيات كأس العالم. (طالع التفاصيل)

ويلتقي منتخب مصر بمنافسه السنغال في ذهاب المرحلة النهائية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

وعلم FilGoal.com أن طلب كيروش جاء من أجل تجهيز الملعب بشكل جيد قبل مباراة مصر والسنغال.

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ويرى كيروش أن غلق استاد القاهرة قبل فترة من المباراة يساعد بشكل كبير في تنفيذ خططه أمام منتخب السنغال.

خاصة أن المباراة تأتي في فترة تغيير المناخ بين فصلي الشتاء والربيع والتي تؤثر بشكل مباشر على أرضية الملعب ما يجعلها تحتاج لعناية شديدة وصيانة مستمرة لمساعدة اللاعبين في منتخب مصر وعدم تعرض أحدهم للإصابة.

ويعتقد كيروش أن كل التفاصيل الصغيرة التي تحيط بمباراة مصر والسنغال مهمة للغاية ويشرف على تنفيذها بنفسه حتى يتأكد من عدم وجود أي عائق قد يظهر بشكل مباشر.

من ناحية أخرى يرى كيروش أن مسألة حسم قائمة المنتخب لمباراتي السنغال لا تزال مبكرة، ولا يزال هناك متابعة لكافة اللاعبين الأساسيين.

ولذلك يحرص كيروش رفقة الجهاز الفني للمنتخب على حضور مباريات الأندية الإفريقية والمحلية لمشاهدة جميع اللاعبين، حتى يتأكد من أن أي اسم سينضم للقائمة سيكون قادرا على صناعة الفارق.

وتقام آخر مباراة على استاد القاهرة قبل مباراة مصر والسنغال يوم 11 مارس بين الزمالك والوداد المغربي.

وتقام مباراة الذهاب بين مصر والسنغال يوم 25 مارس الجاري في استاد القاهرة، أما مباراة العودة تقام في داكار يوم 29 من الشهر ذاته.

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