زيزو على بعد ركلة جزاء من تحقيق رقم عالمي

الأربعاء، 02 مارس 2022 - 22:46

كتب : FilGoal

أحمد سيد زيزو - الزمالك X فيوتشر

زيزو على بعد ركلة جزاء من تحقيق رقم عالمي

أحمد سيد زيزو

النادي : الزمالك

الزمالك

https://story.filgoal.com/zizopens

أخبار متعلقة
جدول ترتيب هدافي الدوري المصري.. زيزو ينتزع الصدارة قائمة الزمالك - شيكابالا وزيزو يقودان اختيارات نبيه أمام فيوتشر.. واستمرار غياب طارق حامد قذيفة زيزو تفوز بهدف الجولة الثالثة في دوري أبطال إفريقيا.. وغياب المصريين عن تشكيل الأسبوع
أحمد سيد زيزو الزمالك
نرشح لكم
أمير مرتضى: سنتعاقد مع مدرب أجنبي بغض النظر عن النتائج.. وأي لاعب لا يريد التجديد عليه إبلاغي طبيب الزمالك يطمئن على إمام عاشور بعد مباراة فيوتشر مؤتمر أسامة نبيه: أهلكت أوباما وبنشرقي.. و"مينفعش مدرب يخلص على لاعب" في الجول يكشف سر طلب كيروش بشأن غلق استاد القاهرة قبل مواجهة السنغال جدول ترتيب هدافي الدوري المصري.. زيزو ينتزع الصدارة في الـ+95.. الزمالك يحول تأخره لفوز مثير على فيوتشر في أول مباراة بعد رحيل كارتيرون انتهت في الدوري - الزمالك (2)-(3) فيوتشر.. فوز قاتل للفارس الأبيض تشكيل فيوتشر - رفعت والبدري يقودان الهجوم أمام الزمالك
أخر الأخبار
تيليجراف: رجل أعمال مصري مهتم بشراء تشيلسي 7 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أمير مرتضى: سنتعاقد مع مدرب أجنبي بغض النظر عن النتائج.. وأي لاعب لا يريد التجديد عليه إبلاغي 11 دقيقة | الدوري المصري
طبيب الزمالك يطمئن على إمام عاشور بعد مباراة فيوتشر 24 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر أسامة نبيه: أهلكت أوباما وبنشرقي.. و"مينفعش مدرب يخلص على لاعب" 31 دقيقة | الدوري المصري
في الجول يكشف سر طلب كيروش بشأن غلق استاد القاهرة قبل مواجهة السنغال 33 دقيقة | الدوري المصري
زيزو على بعد ركلة جزاء من تحقيق رقم عالمي 37 دقيقة | الدوري المصري
جدول ترتيب هدافي الدوري المصري.. زيزو ينتزع الصدارة 55 دقيقة | الدوري المصري
وزير الرياضة: كيروش طلب غلق استاد القاهرة قبل لقاء السنغال.. و60 ألف يحضرون اللقاء ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بعد ثنائية محمد صلاح ضد ليدز.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 2021-2022 2 سيناريوهات تأهل الزمالك - 3 احتمالات وكل الطرق تبدأ من الوداد 3 سيناريوهات تأهل الأهلي - طريق صعب للصدارة.. وحالة تؤزم موقف الأحمر 4 استبعاد وتحقيق وإيقاف مستحقات.. 3 قرارات من رئيس الزمالك بعد الهزيمة من الوداد