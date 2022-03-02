زيزو على بعد ركلة جزاء من تحقيق رقم عالمي

أمير مرتضى: سنتعاقد مع مدرب أجنبي بغض النظر عن النتائج.. وأي لاعب لا يريد التجديد عليه إبلاغي

طبيب الزمالك يطمئن على إمام عاشور بعد مباراة فيوتشر

مؤتمر أسامة نبيه: أهلكت أوباما وبنشرقي.. و"مينفعش مدرب يخلص على لاعب"

في الجول يكشف سر طلب كيروش بشأن غلق استاد القاهرة قبل مواجهة السنغال

جدول ترتيب هدافي الدوري المصري.. زيزو ينتزع الصدارة

في الـ+95.. الزمالك يحول تأخره لفوز مثير على فيوتشر في أول مباراة بعد رحيل كارتيرون

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