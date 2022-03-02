سانشو: هذا ما تعلمته من كريستيانو وبوجبا

الأربعاء، 02 مارس 2022 - 16:59

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - بول بوجبا - مانشستر يونايتد

أوضح جادون سانشو جناح مانشستر يونايتد أن يتعلم الكثير من زملائه الأكثر خبرة في صفوف الشياطين الحمر.

سانشو يقضي موسمه الأول مع يونايتد بعد انضمامه الصيف الماضي قادما من بروسيا دورتموند بعقد يمتد لـ5 مواسم.

وقال سانشو في تصريحات نشرها موقع ناديه: "أنا هنا مع الكثير من اللاعبين الرائعين وأتعلم من الأفضل. لديك كريستيانو رونالدو، بول بوجبا، رافاييل فاران. كل هؤلاء فازوا بألقاب كبيرة ومجرد الوجود في غرفة تغيير الملابس معهم يمنحك شعورا سعيدا".

أخبار متعلقة
رائعة محمد صلاح أمام نورويتش ترشحه لجائزة هدف شهر فبراير في ليفربول أوباميانج وكورتوا ضمن سبعة مرشحين لأفضل لاعب في فبراير بالدوري الإسباني كلوب: تياجو قد يعود بعد لقاء إنتر جريليش: فودين طبق ما شاهدناه لـ ميسي

وأضاف "أنا بالتأكيد أتعلم منهم داخل وخارج الملعب، خاصة فيما يتعلق بتعافيهم وكيف يجعلون أنفسهم أفضل".

وشدد الجناح الإنجليزي "أنا أستوعب كل المعلومات الممكنة وأحاول الاستفادة منها".

وأكمل "بالتأكيد الاستشفاء مهم للغاية، خاصة مع توالي المباريات. أنت بحاجة إلى ساقيك وخاصة عندما تكون جناحا".

وأتم "أنا بالتأكيد بحاجة إلى الاستشفاء في أسرع وقت ممكن للعودة مرة أخرى. إنه أمر مهم بالتأكيد وأنا أحاول فقط أن أكون نسخة أفضل من نفسي".

جادون سانشو كريستيانو رونالدو بول بوجبا رافاييل فاران مانشستر يونايتد
نرشح لكم
شاو قد لا يشارك مع يونايتد في ما تبقى من الموسم مؤتمر جوارديولا: لا أفكر سوى في مواجهة واتفورد.. وتين هاج مدرب من الطراز الرفيع أرتيتا: النني لا يحصل على التقدير الذي يستحقه.. ومنعته من الرحيل مؤتمر رانجنيك: بوجبا سيكون محظوظا لو لعب مجددا الموسم الحالي.. وسنرى فريق مختلفا مع تين هاج مؤتمر كلوب - منتقدوا ألكانتارا؟ الحمد لله لا يتخذون قرارات.. وموقف فيرمينيو من المشاركة حوار - صلاح: تجديد تعاقدي لا يتعلق بالمال.. وهدف أتمنى تحقيقه قبل رحيلي الأمور لا تتغير بين عشية وضحاها.. روني يعلق على تعاقد مانشستر يونايتد مع تين هاج كونتي: أمر لا يصدق عودة إريكسن لممارسة كرة القدم.. وأتطلع لرؤيته مع برينتفورد
أخر الأخبار
شاو قد لا يشارك مع يونايتد في ما تبقى من الموسم 3 دقيقة | الدوري الإنجليزي
طائرة - الأهلي يمدد عقد أحمد صلاح حتى 2026 ساعة | رياضات أخرى
مؤتمر جوارديولا: لا أفكر سوى في مواجهة واتفورد.. وتين هاج مدرب من الطراز الرفيع ساعة | الدوري الإنجليزي
أرتيتا: النني لا يحصل على التقدير الذي يستحقه.. ومنعته من الرحيل ساعة | الدوري الإنجليزي
مباراة غيرت مسيرتي- محمد حليم.. رشحني طارق العشري فكلفت الزمالك الهزيمة الوحيدة في الدوري 2 ساعة | مصر
مؤتمر رانجنيك: بوجبا سيكون محظوظا لو لعب مجددا الموسم الحالي.. وسنرى فريق مختلفا مع تين هاج 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
ريد بول Air Force.. شاهد حدثا تاريخيا لتبادل الطائرات في منتصف الرحلة 2 ساعة | رياضات أخرى
ديلي ميل: كيليني يرحل عن يوفنتوس.. والدوري الأمريكي وجهته المقبلة 3 ساعة | الدوري الإيطالي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 محمد صلاح الأفضل في تاريخ مصر.. تعرف على الخمسة الأوائل 2 صلاح يبتعد بالصدارة مجددا.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 2021-2022 3 كلوب: ما فعلته مع صلاح لن أكرره بشأن ماني 4 اتحاد الكرة: سنصعد أزمة مصر والسنغال للمحكمة الرياضية في تلك الحالة.. وحكام أجانب لمباريات الأهلي